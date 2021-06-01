Зеленский назвал “Северный поток – 2” флеш-роялем для России

Президент Украины Владимир Зеленский дал расширенное интервью западному изданию, в котором рассказал подробно о проблемах своей страны.

Во время беседы с журналистом Зеленский выразил серьезную обеспокоенность ходом строительства российского проекта “Северный поток – 2”. По словам украинского лидера, если все пойдет такими темпами и Россия закончит в кратчайшие сроки технические моменты строительства, то газопровод запустят уже через несколько лет. А это значит, что украинскому транзиту газа настанет крышка.

Зеленский не без досады заявил, что “Северный поток – 2” является “флеш-роялем” для России, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Еще один неутешительный для Киева факт – то, что проект частично одобрен в Европе.

“Мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было”, – заявил Зеленский.

Также политик добавил, что Москва намеренно завышает цены, чтобы решить проблему Крыма и Донбасса в выгодном для себя ключе.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Владимир Зеленский увидел угрозу “российского блицкрига” в Донбассе. Это происходит из-за того, что встречи в Нормандском формате неэффективны.