Европейская система шлюзов COVID-19 « цифровой пропуск » запускает работу

Техническая система, лежащая в основе плана Европейского Союза по общеевропейскому « цифровому пропуску » для проверки статуса вакцинации или тестирования COVID-19 во всем регионе, сегодня была запущена, и несколько стран-членов ЕС подключились к шлюзу, и ожидается, что за ним последуют другие. в преддверии полного запуска 1 июля.

Идея цифрового сертификата ЕС на COVID-19 состоит в том, чтобы предложить единую систему для надежной проверки статуса граждан ЕС на COVID-19 — будь то вакцинация; недавний отрицательный тест; или доказательство выздоровления от вируса — поскольку они пересекают границы внутри блока, чтобы облегчить безопасное путешествие.

Цифровой пропуск основан на QR-кодах и цифровых подписях, проверенных с использованием криптографии с открытым ключом, для предотвращения фальсификации. Бумажные сертификаты также могут использоваться теми, у кого есть доступ к устройству.

Сегодня Комиссия заявила, что государства-члены, прошедшие технические испытания и готовые сделать это, могут начать выдачу и проверку сертификатов на добровольной основе, причем семь стран (Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша) намереваются сделать это на добровольной основе. так что на данный момент.

Другие страны решили запустить Европейский цифровой сертификат COVID только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране, добавил он. Более подробная информация о статусе государств-членов по активации системы доступна на этой веб-странице.

С 10 мая 22 страны ЕС успешно протестировали шлюз, по данным Комиссии, которая требует максимального обновления системы к 1 июля — когда будут применяться соответствующие правила.

Хотя разрешен шестинедельный «поэтапный период» для выдачи сертификатов для государств-членов, которым требуется дополнительное время, чтобы все подключить. Это означает, что самые запоздалые реализации могут произойти, когда лето почти закончится. (Более ранняя цель законодателей ЕС, заключающаяся в том, чтобы к июню все было налажено везде, всегда выглядела амбициозной.)

Комиссия заявляет, что никакие личные данные не «обмениваются и не сохраняются» во время процесса проверки цифрового сертификата COVID-19, отмечая, что ключи подписи для проверки хранятся на серверах на национальном уровне. К этим ключам можно получить доступ через шлюз для национальных приложений или систем проверки по всему ЕС.

Комиссия также разработала эталонное программное обеспечение и приложения для выдачи, хранения и проверки сертификатов, которые публикуются на GitHub, для поддержки развертывания в государствах-членах ЕС. Комиссия заявила, что 12 государств-членов уже использовали этот код.

Национальные органы власти в соответствующих странах ЕС несут ответственность за выдачу цифрового сертификата COVID-19 физическим лицам — с различными потенциальными способами получения гражданами сертификата, например, в центре тестирования COVID-19, или в местных органах здравоохранения, или напрямую через национальный орган. Портал электронного здравоохранения.

Комментируя запуск шлюза в заявлении, Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов, призвала государства-члены продолжить и завершить их внедрение.

«Цифровой сертификат ЕС на COVID показывает добавленную стоимость эффективных решений электронного здравоохранения для наших граждан», — сказала она. «Важно, чтобы в течение ближайших недель все государства-члены полностью завершили работу над своими национальными системами выдачи, хранения и проверки сертификатов, чтобы система заработала вовремя, к праздничному сезону. Граждане ЕС с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, и они хотят делать это безопасно. Наличие сертификата ЕС — важный шаг на этом пути ».

Также касаясь запуска цифровой сертификации COVID-19 сегодня, президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что система будет действовать только один год — предположительно, если пандемия действительно закончится к лету 2022 года.

«Сертификат ЕС является ярким примером цифровых инструментов, отражающих наши ценности», — сказала она в речи, обращаясь к Цифровой ассамблее 2021 года. «ЕС ценит конфиденциальность. Никакие личные данные не подлежат обмену или сохранению. ЕС инклюзивный. Кто не вакцинирован, может получить цифровой сертификат для тестирования или выздоровления. Тот, у кого нет смартфона, может получить его на бумаге. С помощью сертификата мы хотим помочь людям свободно передвигаться во время пандемии. Вот почему он будет действовать только один год. Европа здесь является лидером и может устанавливать стандарты на глобальном уровне ».

В своей речи президент Комиссии также проследил за другим поступающим цифровым предложением, которое, по ее словам, предоставит европейцам надежный сетевой идентификатор, который они смогут использовать для взаимодействия с региональными правительствами и предприятиями, не будучи принужденными передавать больше данных, чем это строго необходимо.

«Мы хотим предложить европейцам новую цифровую идентичность. Удостоверение, которое обеспечивает доверие и защищает пользователей в сети. Мы собираемся представить наше предложение », — сказала она. «Это позволит каждому контролировать свою личность в Интернете и взаимодействовать с правительствами и предприятиями по всему ЕС. Никого нельзя заставлять выдавать больше данных, чем необходимо для поставленной цели. Чтобы забронировать номер в отеле онлайн, никому не нужно знать, откуда я и кто мои друзья. Своим предложением мы предлагаем альтернативу моделям крупных онлайн-платформ. Мы верим в цифровой переход, ориентированный на человека ».

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