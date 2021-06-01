ФАС начнет поиск картелей при помощи информационной системы

В РФ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается внедрить современную информационную систему, которая будет автоматически искать картели, нелегально работающие на территории страны.

Новая система получила красноречивое название – «Антикартель». Процесс разработки и внедрения потребует крупных затрат, говорят эксперты. Речь идет о 110 миллионах рублей.

Зато государственные контролирующие органы смогут оперативно выявлять признаки создания монопольных картелей с целью получения дополнительной прибыли, что запрещено законодательством РФ. Напомним, что недавно такой случай зафиксирован на фармрынке в Свердловской области. Нарушителей оштрафовали на 65 млн рублей.