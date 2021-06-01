 

Названы лучшие продукты для перекуса перед сном

01.06.2021, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетологи назвали ряд продуктов, которые идеально подходят для перекуса перед сном. При этом здоровью не будет нанесен вред.
По словам врача Джессики Крэндел, идеальным вариантом перекуса перед сном является творог. В нем содержится медленно усваиваемый белок, к тому же этот продукт улучшает настроение. В творог можно добавить персик для получения порции витамина С.

Вечером также допустимо есть орехи. Нутрициологи считают, что этот продукт уменьшает нервозность, способствует похудению и предотвращает развитие сердечно-сосудистых патологий. Орехи помогают контролировать уровень сахара в крови, таким же эффектом обладает хумус.

Перед сном для утоления голода можно съесть киви. Этот фрукт помогает получить чувство насыщения, но при этом содержит мало калорий. К тому же в нем много витаминов, которые нужны человеку каждый день. После употребления киви человек быстрее заснет.

На поздний ужин можно съесть греческий йогурт. В нем содержится кальций, который поможет быстрее заснуть и качественно отдохнуть. Чувство насыщения человека дает казеин.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Советника главы “Роскосмоса” подозревают в госизмене

16.05 / Доктор Александр Мясников предостерегает от частого измерения артериального давления

22.10 / Мнение: Сноуден может бессрочно жить в России

26.08 / Вожатый из «Артека» оказался ЛГБТ-инструктором НАТО

22.09 / Скандалы: Решальщик из «Роллс-Ройса»

12.09 / Юлия Ахмедова рассказала о своей борьбе с депрессией и госпитализации

01.04 / Сексолог Кульгавчук предупредил россиян о нарушении здоровья из-за отсутствия секса

27.11 / Личное: “Благодарна ему за все”

24.11 / Сергей Калашников видит угрозу национальной безопасности в публикациях ученых в Scopus

24.01 / Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика