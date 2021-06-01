Названы лучшие продукты для перекуса перед сном

Диетологи назвали ряд продуктов, которые идеально подходят для перекуса перед сном. При этом здоровью не будет нанесен вред.

По словам врача Джессики Крэндел, идеальным вариантом перекуса перед сном является творог. В нем содержится медленно усваиваемый белок, к тому же этот продукт улучшает настроение. В творог можно добавить персик для получения порции витамина С.

Вечером также допустимо есть орехи. Нутрициологи считают, что этот продукт уменьшает нервозность, способствует похудению и предотвращает развитие сердечно-сосудистых патологий. Орехи помогают контролировать уровень сахара в крови, таким же эффектом обладает хумус.

Перед сном для утоления голода можно съесть киви. Этот фрукт помогает получить чувство насыщения, но при этом содержит мало калорий. К тому же в нем много витаминов, которые нужны человеку каждый день. После употребления киви человек быстрее заснет.

На поздний ужин можно съесть греческий йогурт. В нем содержится кальций, который поможет быстрее заснуть и качественно отдохнуть. Чувство насыщения человека дает казеин.

Источник: lenta.ru