В Беларуси подозреваемый в “массовых беспорядках” в суде попытался перерезать себе шею и потерял сознание

Журналисты пишут, что у мужчины с собой была папка, из которой он достал, предположительно, ручку. Латипов залез на скамейку в так называемой клетке для подсудимых, воткнул себе в горло этот предмет и начал резать, затем упал, начал резать руки, вскоре потерял сознание, отмечает издание.

К Латипову, которого подозревают в “массовых беспорядках”, не сразу смогли попасть охранники – у них не было ключей, когда дверь открыли, мужчина уже был без сознания.

“Радыё Свабода” отмечает, что мужчину увезли из суда в бессознательном состоянии.

Непрытомнага Латыпава міліцыянты і медыкі выносяць з будынка суда.

Палітвязень Сцяпан Латыпа * заяві * пра катаванні * турме і перарэза * сабе горла * судзе.

Відэа: @radiosvaboda pic.twitter.com/8ksmLxcZ7s

— Белсат TV (@Belsat_TV) June 1, 2021

“Степана будут вводить в искусственную кому”, добавил правозащитный центр “Вясна”.

Перед инцидентом, Латипов сказал в суде, что силовики пригрозили организовать для него “пресс-хату, а потом то же самое будет с соседями и родственниками”, если он не даст признательных показаний.

Латипова задержали 15 сентября 2020 года. Как сообщило “Настоящее время”, это произошло, когда житель Минска пытался защитить от неизвестных в штатском мурал с изображением музыканта Виктора Цоя в одном из дворов белорусской столицы (двор с муралом жители назвали “Площадью перемен”). Потом минчанина доставили в изолятор в переулке Окрестино.

40-летний Латипов – арборист (лечит деревья) и промышленный альпинист, его родители биологи, отметило “Радыё Свабода”.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

По состоянию на 28 мая 2021 года в Беларуси политическими заключенными признаны 450 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попали под уголовное преследование после президентских выборов.

Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—