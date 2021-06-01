Эллерт показал стонущую возле кровати в белье Мишину. Видео
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Ролик также продублирован на YouTube канале Glam Wish. Мишина позирует в кадре в белье, стоя возле кровати на коленях. Актриса какое-то время не замечала, что ее снимают, сосредоточившись на экране телефона и поедая зеленый лук.
“Ей нельзя сидеть пока, потому что намазала [тело] кремом каким-то, который выжигает тело”, – прокомментировал происходящее в кадре Эллерт.
После этого он записал еще один фрагмент, продемонстрировав стоны Мишиной.
“Это крем печет. Реально огонь”, – сопроводил комментарием ролик Эллерт.
ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube
Контекст:
Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.
От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).
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