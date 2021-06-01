Эллерт показал стонущую возле кровати в белье Мишину. Видео

Ролик также продублирован на YouTube канале Glam Wish. Мишина позирует в кадре в белье, стоя возле кровати на коленях. Актриса какое-то время не замечала, что ее снимают, сосредоточившись на экране телефона и поедая зеленый лук.

“Ей нельзя сидеть пока, потому что намазала [тело] кремом каким-то, который выжигает тело”, – прокомментировал происходящее в кадре Эллерт.

После этого он записал еще один фрагмент, продемонстрировав стоны Мишиной.

“Это крем печет. Реально огонь”, – сопроводил комментарием ролик Эллерт.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

—