ABC News – новая стрельба в Майами — 68-й подобный случай за последний месяц в США

Минувшим вечером в Майами три человека открыли огонь по толпе возле концертного зала, пишет ABC News. Минимум два человека погибли, ещё два десятка получили ранения. Отмечается, что в последнее время в США наблюдается всплеск подобного насилия: согласно статистике, за минувший месяц в стране зафиксировали 68 случаев массовой стрельбы.

В канун Дня поминовения мы снова начинаем новости с ещё одной массовой стрельбы, на сей раз в Майами — последней во всплеске насилия, забиравшего жизни людей по всей стране. Минимум два человека погибли, ещё почти двадцать человек получили ранения: некоторые раненые находятся в тяжёлом состоянии. Свидетели говорят о том, что три человека с оружием открыли огонь у входа в местный концертный зал.

Машины скорой помощи, устремляющиеся с ранеными к местными больницам, члены семей и друзья пострадавших, собирающиеся в группы, отчаянно пытающиеся узнать, что стало с их близкими: наш корреспондент Виктор Окуэндо передаёт с места событий в Майами.

Вечерний ужас возле концертного зала в Майами: как минимум два человека убиты, ещё два десятка получили ранения в массовом расстреле.

СОТРУДНИК МЕСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ: Есть пациент, раненый в область паха, ещё один раненый в живот, ещё один — в руку и в ногу.

Более сотни пулевых гильз валяются на парковке.

АЛЬФРЕДО РАМИРЕС, глава полицейского управления Майами: Три человека, вооружённые штурмовыми винтовками и пистолетами, вышли из автомобиля и открыли беспорядочный огонь по толпе.

Цепочка машин скорой помощи в срочном порядке доставила раненых в местные госпитали: как минимум трое из них находятся в критическом состоянии. Поражённые горем родственники и друзья дежурят на входе. 24-летний сын Анджелики Грин был ранен в живот.

АНДЖЕЛИКА ГРИН, мать пострадавшего в стрельбе: Он позвонил нам, сам не свой, сказал, что его подстрелили, что ему очень больно и он хочет сказать, что любит нас. Мой муж заявил — нет, оставайся с нами, оставайся с нами.

19-летняя дочь Чада Харриса сейчас на операции после своего ранения.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что вы подумали, когда вам позвонили?

ЧАД ХАРРИС, отец пострадавшей в стрельбе: Только бы не моя дочь. А затем оказалось, что это она.

Мучительный звонок для любого родителя. Виктор Окуэндо сейчас присоединятеся к нам с места преступления. Виктор, полиция всё ещё ищет троих подозреваемых?

ВИКТОР ОКУЭНДО, корреспондент ABCNews: Верно. Представители полиции говорят, что подозреваемые припарковались прямо здесь, рядом с концертным залом. Они провели здесь примерно 40 минут, сидя внутри белого Nissan Pathfinder, после чего начали стрелять. Нам также сообщили, что в них стреляли в ответ. Полиция заявляет о том, что у стрелявших была цель, однако сейчас они точно не знают, кто именно был целью. Следовательно, пока нет данных о мотиве. Последнее замечание: согласно архиву насилия с применением огнестрельного оружия, это был 68-й случай массового расстрела за этот месяц.

Больше двух случаев в день. Виктор, спасибо.

Дата выхода в эфир: 31 мая 2021 года.