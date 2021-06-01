В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми

«Поднимать рождаемость в стране нужно поощрениями, заботой о гражданах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Бурлаков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми со стороны «Единой России», среди которых расширение программы маткапитала и «детские» льготы.

«За ребенком нужен постоянный уход, а родители, как правило, работают, либо один из них ухаживает, а другой работает. Тому, кто ухаживает, этот период времени должен засчитываться в стаж», – отметил член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков. Он позитивно оценил предложение поддержки всех многодетных семей путем включения в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком.

«А как мы собираемся поднимать рождаемость? Только так, поощрениями и заботой о своих гражданах», – подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на важность и актуальность предложения сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной.

«Я всячески поддерживаю эту инициативу. Ранее кэшбэк распространялся только на отдых родителей, но это еще зависело от туроператора и условий проживания. А на детей эта льгота не распространялась вовсе. Были послабления для детей из малоимущих детей, но не для всех», – напомнил член ОП и указал на то, что сейчас «эта программа распространяется на всех детей вне зависимости от материального состояния их родителей».

«Кроме того, эта инициатива способствует развитию туристического потенциала нашей страны. Так, к примеру, родители из южных районов смогут отправить ребенка на отдых в лагерь в Карелию или Санкт-Петербург. Мы знаем, что перелеты по РФ стоят не дешево, но теперь родители могут рассчитывать на возвращение части суммы, потраченной на путевку», – сказал собеседник.

Говоря об идее зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей в качестве алиментов, Бурлаков призвал глубже разобраться в вопросе. ««С одной стороны, я поддерживаю эту инициативу, с другой стороны, есть нюансы. Потому что, если у матери или отца нет денег на алименты, то он и не сможет их выплатить. Откуда, например, ты можешь у него или у нее взять деньги, когда он тунеядец и никогда не работал?» – рассуждает член ОП.

«Но преимущество этого предложения в том, что в случае расставания родителей это позволит создать пакет безопасности для ребенка», – добавил Бурлаков.

В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил во вторник партийный сайт. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей.

Выступая на форуме «Большой семейный совет» (который в День защиты детей провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев), глава фонда «Женщины за жизнь», победительница партийных праймериз Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат по маткапиталу.

«В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – отметила Москвитина.

В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 – нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула депутат.

Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.

Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

Большой блок новых инициатив партии касается многодетных семей, констатировал в своем выступлении Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» подчеркнул – необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – призвал председатель партии.

В завершении форума Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России».

Добавим, что во вторник президент Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.