Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию

Ватикан представил апостольскую конституцию Pascite gregem Dei, которую папа Римский Франциск подписал 23 мая. Документ меняет систему наказаний в Римско-католической церкви в духе «милосердия и исправления».

В новой конституции пересматриваются нормы Книги VI Кодекса канонического права, в которой говорится о санкциях и наказаниях для членов церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим, передает РИА «Новости».

Папа Франциск указывает, что система наказаний, введенная еще папой Иоанном Павлом II в январе 1983 года, должна быть пересмотрена, чтобы «позволить пастырям использовать ее в качестве инструмента спасения и исправления своевременно и с пастырским милосердием, дабы избежать более серьезного зла и врачевать раны, вызванные человеческой слабостью».

Эту работу начал еще в 2007 году папа Бенедиктом XVI, который поручил пересмотреть уголовное законодательство. Изменения Книги VI были направлены всем епископским конференциям, структурам Римской курии, а также различным церковным экспертам. В феврале 2020 года папа Франциск получил окончательный вариант нового текста книги с поправками.

Понтифик в свою очередь отметил «конкретную необходимость милосердия не только в отношении Церкви, христианской общины и возможных жертв, но и в отношении того, кто совершил преступление и нуждается одновременно в милосердии и в исправлении со стороны Церкви». При этом папа Римский подчеркивает, что «каноническая санкция имеет также функцию исправления зла и спасения и направлена, прежде всего, на благо верующего».

В новой редакции конституции сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям «против особых обязательств священнослужителей», а к «преступлениям против жизни и достоинства человека». Также в документе изменены некоторые формулировки, в частности, касающиеся права на защиту и прекращения наказаний. Изменения внесены в том числе в важные положения, связанные с управлением церковным имуществом, а также с коррупционными преступлениями.

Новый текст Книги VI Кодекса канонического права вступит в силу 8 декабря.

В прошлом году Папа Римский Франциск снял режим секретности с расследования дел о педофилии и насилии над несовершеннолетними. Глава Католической церкви также установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографии священниками.