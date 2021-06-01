 

ФСО стала первым заказчиком парашютов «Шанс» для эвакуации из высоток

01.06.2021, 14:55, Новости дня
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Федеральная служба охраны РФ стала первым заказчиком парашютной системы «Шанс», благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае ЧС, поставки состоятся до конца этого года, сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» (входит в «Ростех») Игорь Насенков.

«Сейчас Федеральная служба охраны (систему «Шанс» – прим. ВЗГЛЯД) заказала. Это первые заказчики, если брать силовые структуры или федеральные органы исполнительной власти. Заказ размещен. Сейчас парашюты сошьют, и мы поставим до конца года», – сказал Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России, передает РИА «Новости».

Гендиректор холдинга также рассказал, что опытный образец парашютной системы для нового российского космического корабля «Орел» будет изготовлен в 2023 году.

«Дальше – по заказу «Роскосмоса»: когда он скажет поставить, тогда и поставим. Все зависит от самого финишного объекта. Все идет в графике», – добавил он.

Напомним, новейшая парашютная система «Шанс» разработки холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) для эвакуации из высотных зданий в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия в январе 2020 года.

«Шанс» позволяет десантироваться с высоты от 33 метров. В конструкции парашютной системы внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием, обеспечивая безопасность спуска. При этом парашют автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и раскрывается самостоятельно. Таким образом, для спуска с опасно малой высоты не требуется специальная подготовка, что позволяет использовать изделия для экстренной эвакуации людей из многоэтажных зданий.



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