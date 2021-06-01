ПМЭФ-21 станет площадкой для международного диалога

В 2021 году международный экономический форум пройдет в очном формате. Напомним, что в прошлом году проведение форума было отменено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В этом году ограничения позволили установить численность участников до пяти тысяч. Пулково готовится принять более 120 бортов в рамках ПМЭФ.

Большое количество зарубежных делегаций подтвердили участие в экономическом форуме, ожидается порядка двух тысяч гостей из-за рубежа. Уже по традиции самая большая делегация прибудет из США – более 200 человек. Также около 200 человек представят на экономическом форуме Катар, который в этом году является страной-партнером форума. Тройку многочисленных делегаций завершает сотня представителей Китая. Ожидаются представители Франции, Италии, Великобритании.

Основные обсуждения коснутся влияния пандемии коронавируса на мировую экономику. В программе форума запланировано проведение более 100 дискуссий. «Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», – поделился первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

По словам экспертов, Петербургу ПМЭФ принесет новые проекты. Наиболее важным для города станет подписание соглашений о создании территории опережающего социально-экономического развития «Горская» и проекта строительства транспортно-пересадочных узлов, представленных компанией «Мегалайн».

Масштабная реновация бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» на берегу Финского залива станет знаковым местом для петербуржских туристов. Территорию бывшей промзоны займут Парк Инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, пешеходные эко-маршруты. А возведение ТПУ поможет объединить несколько видов транспорта в одном месте, позволит с комфортом пересаживаться с одного на

другой и перемещаться по основным туристическим маршрутам города. Кроме транспортной функции, ТПУ объединит деловую, общественную и гостиничную. Таким образом, ТПУ станут не просто транспортным хабом, но незаменимым объектом городской среды. Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник успешно реализовал не одну инициативу.

Гостей форума также познакомят и с другими перспективными проектами будущего. Особое место занимает презентация проекта развития намывных территорий – «Залив островов», разработанный иностранными архитекторами и доработанный российскими специалистами. Важный проект развития города от компаний «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент», который в связи с бюрократической волокитой пока существует только на бумаге.

В рамках экономического форума традиционно пройдут межстрановые бизнес-диалоги, в которых примут участие представители бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Финляндии, Японии, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также диалог «ЕАЭС – АСЕАН». «После долгого перерыва ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате, и, безусловно, площадкой построения диалога для реализации новых партнерских проектов», – рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.