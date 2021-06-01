 

Дворец бракосочетания на Бутырской улице открылся после капремонта

01.06.2021, 14:52, Разное
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В Москве можно зарегистрировать брак с размахом. В столице открыли множество уникальных площадок – Останкинскую телебашню, стадион “Лужники”, старинные особняки. Дворцы бракосочетания также пользуются огромной популярностью. К их состоянию относятся бережно, ведь церемонии должны проходить идеально.

Так, в 2019-м было принято решение о проведении капитального ремонта во Дворце бракосочетания №4 на Бутырской улице. Реконструкция здания заняла больше года. Площадь для торжественной регистрации увеличили до 1,3 тысячи квадратных метров, включая просторные фойе для гостей на первом и втором этажах.

Площадь главного зала на втором этаже составляет 128 квадратных метров, в высота потолков – семь метров. Здесь могут находиться до 50 гостей. В здании также был оборудован малый зал площадью 55 квадратных метров. Он вмещает до 22 человек.

Также были отреставрированы исторические элементы здания. Вернули первоначальный вид мраморной лестнице, ведущей на второй этаж, колоннам и многоярусной люстре в главном зале. На первом этаже уложили новый пол из мрамора.

“Здание находилось в достаточно сложном техническом состоянии, его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец бракосочетания, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в комфортной и торжественной обстановке браки москвичей. И я думаю, что и другие загсы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью”, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

1 июня 2021 года во Дворце бракосочетания №4 начали проводить торжественные церемонии. Стоит отметит, что здесь же оказываются и другие услуги: например, внесение изменений и исправлений в ЗАГС, выдача повторных свидетельств и справок о заключении брака из архива, восстановление или аннулирование записей актов о заключении брака, проведение торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.

Стоит отметить, что долгое время этот загс был единственным, где могли заключить брак граждане стран дальнего зарубежья. С 2019 года такую услугу предоставляют все загсы Москвы.



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