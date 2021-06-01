 

Стало известно, кто будет сопровождать королеву Елизавету II на параде Trooping the Colour

01.06.2021, 14:32, Разное
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Меньше чем через две недели в Лондоне пройдет главный праздник года для всех британцев – торжественный парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Великобритании. Год назад из-за обостренной ситуации с пандемией коронавируса протокол мероприятия пришлось кардинально изменить: солдаты держали непривычную дистанцию друг от друга, а журналисты, которых допустили до разговора с участниками парада, не подходили к ни ближе, чем на два метра. Единственным же гостем мероприятия была только именинница, а ее родственники, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям остались в тот день дома.

Королева Елизавета II на параде Trooping the Colour в 2020 году

Предстоящую церемонию также ждут значительные нововведения: по информации Daily Mail, на параде королеву Елизавету II, которой в апреле исполнилось 95 лет, будет сопровождать ее двоюродный брат принц Эдвард, герцог Кентский. Такое решение было принято в связи с недавней кончиной супруга королевы, принца Филиппа. Обычно он сопровождал жену на подобном мероприятии, однако в 2020 году он пропустил праздник из-за проблем со здоровьем и угрозы COVID-19.

Также инсайдеры сообщают, что парад будет не таким пышным, как обычно, и пройдет на территории Виндзорского замка перед ограниченным количеством зрителей. Войдут ли в их число сын королевы, принц Чарльз и его супруга Камилла, внук, принц Уильям с женой Кейт и детьми, пока не сообщается.

Принц Эдвард (не путать с младшим сыном Ее Величества, принцем Эдвардом, графом Уэссекским) – двоюродный брат Елизаветы II и младше ее на 10 лет. Свой титул – герцог Кентский – принц получил в 7 лет после смерти своего отца, принца Георга, в результате авиакатастрофы. Более всего Эдвард известен тем, что уже много лет является президентом Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, а также лично награждает победителей Уимблдонского турнира. Будучи в момент рождения 7-м в очереди на британский престол, на сегодняшний день он занимает 39-е место.

Кейт Миддлтон и принц Эдвард на финале Уимблдона в мужском одиночном разряде между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером, 14 июля 2019 годаПринцесса Александра и принц Эдвард в Виндзоре, 17 июня 2019 года



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