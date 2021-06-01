 

После финала “Холостяка”: Анастасия Решетова прокомментировала личную жизнь

01.06.2021, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подписчики бывшей девушки рэпера Тимати, блогера и бизнесвумен Анастасии Решетовой не перестают терзать ее вопросами о личной жизни. Она и сама периодически подогревает слухи о новом романе, выкладывая неоднозначные фотографии в социальной сети. Но оказалось, Решетова не только не готова называть имя и показывать нового ухажера, а намерена закрыть тему личной жизни раз и навсегда. Анастасия заявила, что зарекается публично демонстрировать нежные чувства, полагая, что молчание сделает ее новые отношения более надежными.

Думаю, вы меня ни с кем не увидите. Не потому, что никого не будет, потому, что я больше не буду афишировать личную жизнь. Чем тише, тем надежнее, – ответила фолловерам Анастасия.

Анастасия Решетова

Это категоричное заявление прозвучало на фоне повышенного интереса к личной жизни ее экс-возлюбленного и отца ее сына Ратмира Тимати. В прошлые выходные закончился большой телепроект с его участием – шоу “Холостяк”. Кроме вопросов сердечных, ее распросили о финансовой стороне ее жизни. Так, Решетова заверила подписчиков, что рэпер не поддерживает ее финансово настолько, насколько может показаться.

Он мне не дарил эти машины. Только первую машину чуть более двух лет назад. Не все женщины находятся на содержании у тех, от кого у них ребенок. Успокойтесь уже по поводу этого момента, – написала Анастасия, добавив, что вскоре она с сыном покинет апартаменты, принадлежащие Тимати в свое жилье, где сейчас идет ремонт. Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. А в сентябре 2020-го Решетова и Тимати приняли решение расстаться. Спустя всего месяц стало известно, что Тимати примет участие в шоу “Холостяк”. Как рассказала Решетова в своем громком интервью, этот поступок отца ее ребенка стал последней каплей.

Анастасия Решетова и ТиматиАнастасия с сыном Ратмиром



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского

23.02 / В скифском кургане ученые нашли необычный скелет воина с Южного Урала

06.12 / Беги, Вяткин, дальше

10.07 / Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

26.02 / Мнение: Безумен ли Навальный

02.05 / Полезный пикник: 5 кето-рецептов на майские праздники

24.09 / Власти Берлина пригрозили русскоязычной диаспоре депортацией за нежелание учить арабский

26.05 / «Архаичное мышление»

12.10 / Мнение: В Карабахе официально началось перемирие

28.01 / Банду промышлявших алкоголем грабителей задержали под Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика