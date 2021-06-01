Почему нельзя сажать лук после свеклы? Причины, по которым гниет головка лука

Каждый садовод всегда переживает за свой урожай, иногда даже очень сильно расстраивается, когда саженцы начинают пропадать. Если вы не знаете, из-за чего может начинать гнить молодой лук, то эти советы точно для вас. Предлагаем вам узнать основные причины, почему начинает портиться головка лука.

Как понять, что начинается гниение растения?

Главным признаком, что происходит что-то не так, является желтое перо лука, которое начинает засыхать. Первое, что нужно сделать, – это откопать пораженную луковицу и хорошенько рассмотреть ее. Гнилой лук будет мягким и имеет неприятный запах.

Основные причины порчи молодой головки лука

Чтобы вырастить вкусный и хороший лук, надо следовать всем рекомендациям агротехники: вовремя поливать, но не слишком обильно, подкармливать питательными растворами, но в меру, проводить профилактику, обеспечить нужную освещенность и т. д.

Причин того, что лук начал гнить уже на грядке, очень много:

Семена лука были заражены. Покупайте проверенный посевной материал и перед посадкой всегда проводите обработку раствором марганца.Высадка лука на месте плохих предшественников — свеклы, капусты, кабачков и картошки.Неправильный полив. Полив должен быть постоянный лишь к концу июля. За 30 дней до сбора урожая полив важно уменьшить, а затем совсем прекратить.Нападение луковой мухи. Ее личинки живут в земле и хорошо переносят зиму, поэтому не стоит из года в год сажать лук на одном и том же месте. Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, нужно в горячей воде (3 л) растворить столовую ложку золы, перемешать и настаивать пару суток. После долейте 8 л воды и растворите столовую ложку молотого красного перца и немного хозяйственного мыла. Этим средством полейте лук.Фузариоз – грибковая болезнь, которая поражает сначала перья лука, а после ее корень растения. Нужно немедленно принимать меры, потому что можно попросту потерять урожай.Бактериальная гниль всегда проявляет себя, когда нужно собирать урожай при высокой влажности.

Когда гниет лук, то это неприятный процесс, однако его можно предотвратить за счет соблюдения простых правил.