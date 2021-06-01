 

В Швеции представили электротакси на подводных крыльях

01.06.2021, 14:20, Новости дня
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Шведская компания Candela, известная своим производством судов премиум-класса, представила новую модель Р-12. Речь идет о водном такси, которое поставлено на подводные крылья. Тягу в нем обеспечивает электромотор.

Интересно, что данное судно оказалось дешевле своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания. До сих пор электрические транспортные средства получались всегда дороже.

Длина судна составляет 8,5 метра. В салоне помещается до 12 пассажиров. А корпус сделан из композитных материалов, что делает его легким, прочным и долговечным. Но самое главное – это полное отсутствие выбросов двуокиси углерода в атмосферу, если, конечно, не считать того СО2, который может образовываться для производства электроэнергии до зарядки аккумулятора.



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