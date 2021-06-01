 

Компания Hyundai представила в РФ кроссовер Tucson нового поколения

01.06.2021, 14:20, Новости дня
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Южнокорейская компания Hyundai презентовала обновленный кроссовер Hyundai Tucson.

Данный автомобиль продается с моторами от 150 до 190 л.с. мощности. В начальной комплектации кроссовер Hyundai Tucson продается от 1,86 млн рублей. Предшествующая модификация была дешевле на 125 тысяч рублей. Автомобиль имеет светодиодную головную оптику, уникальную решетку радиатора и новые оттенки кузова. Кроме того, новинка под капотом обладает 2-литровым двигателем и шестиступенчатой коробкой передач.

Также значится, что в максимальной комплектации предложили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. В салоне применили светодиодную подсветку, мультимедийный экран на 10 дюймов, а также беспроводную зарядку.



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