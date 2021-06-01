 

Компании Samsung и Apple намерены захватить освободившуюся после ухода смартфонов LG нишу на рынке

01.06.2021, 14:20, Новости дня
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Свято место пусто не бывает. Компания LG только-только прекратила выпуск смартфонов под своим брендом, а уже стало известно, что ее долю мирового рынка пытаются перехватить корейский Samsung и американский Apple.

Речь идет о беспрецедентных мерах в борьбе за потребителя, отмечают эксперты. Samsung и Apple давно являются прямыми конкурентами на территории Южной Кореи. Даже та небольшая доля местного рынка, которая освободилась, их очень интересует.

По последним данным обе компании объявили, что любой желающий может явиться в их фирменный магазин и обменять имеющийся у него смартфон LG на выпущенные под их брендами гаджеты. Как правило, придется доплатить некоторую сумму, говорят эксперты.



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