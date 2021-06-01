Бренд Ford начал испытания нового кросс-седана

Американская компания Ford приступила к тестовым испытаниям новой модели, которая выступит преемником Mondeo.

Предполагается, что модель имеет более внедорожный вид, несмотря на исполнение в кузове седан. Дорожные заезды осуществляются на немецких дорогах, где и удалось рассмотреть прототип. Автомобиль имеет сходства с ранее показанным кроссовером Ford Evos, который показали в апреле на выставке в Шанхае.

Кроме того, уже к следующему году планируется полностью прекратить продажи седана Mondeo для европейского рынка, причем производитель не стал указывать на возможность выхода преемника. Остальные подробности пока удерживаются в тайне.