 

Сауна и гидромассаж по эффекту схожи с легкими аэробными нагрузками

01.06.2021, 14:18, Разное
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Ученые Университета Ковентри (Coventry University) провели исследование, в ходе которым добровольцам предлагалось посидеть в сауне или ванне с гидромассажем, либо позаниматься на велотренажере в течение одинакового промежутка времени.

Хотя физические упражнения по понятным причинам больше способствовали расходу энергии, показатели увеличения кровотока, частоты сердечных сокращений, снижения артериального давления оказались сопоставимыми у всех участников.

По словам ученых, этот эффект связан «пассивным нагревом» — повышением температуры тела, которое происходит и в сауне или горячей ванне, и во время занятий спортом. Чтобы восстановить терморегуляцию, организм начинает избавляться от избытков тепла, усиливая приток крови к кожным покровам. Это способствует выработке в крови различных молекул, которые обеспечивают рост клеток, восстановление и защиту кровеносных сосудов. Гидромассажная ванна также обеспечивают гидростатическое давление, благодаря которому кровь возвращается в сердце. Авторы исследования считают, что такие процедуры могут оказывать больше пользы для здоровья по сравнению с саунами.

«Прежде чем вы подумаете об отмене абонемента в тренажерном зале и вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или ванны не могут воспроизвести все преимущества тренировок. Например, они не способствуют потере жира и увеличению мышечной массы. Не следует рассматривать эти процедуры как альтернативу физическим упражнениям», — предупредил ведущий автор исследования Чарльз Джеймс Стюард (Charles James Steward).

Исследование, проведенное в Финляндии среди мужчин среднего возраста, показало, что частота посещения сауны напрямую связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто ходил в сауну от четырех до семи раз в неделю, вероятность развития таких патологий была на 50% ниже по сравнению с теми, кто делал это всего раз в неделю. Кроме того, у поклонников сухого жара был значительно ниже риск деменции и болезни Альцгеймера.

Регулярность процедур в гидромассажной ванне также связана со снижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний: японское исследование подтвердило, что любители каждый день полежать в джакузи реже сталкиваются с гипертонией, коронарной болезнью и инсультами. 



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