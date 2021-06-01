 

Ида Галич о личной жизни: “У меня больше никогда не будет мужа”

01.06.2021, 14:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая и блогер Ида Галич предположила, что в ее жизни больше никогда не будет мужа. Также призвала поклонников не измерять все в денежном эквиваленте.
Ходили слухи, что причиной расставания Иды Галич и Алана Басиева могли стать деньги. Все дело в том, что блогер зарабатывала больше своего супруга-бизнесмена. Галич спросила у фолловеров, почему они привыкли все измерять деньгами. Ее избранник может быть пожарным, детским врачом, спасающим жизни. Для Галич материальное положение возлюбленного не имеет никакого значения. Ей важно восхищаться мужчиной, а он может быть обычным программистом, который горит своей работой.

Поклонники также поинтересовались у Галич, дает ли она Алану Басиеву возможность видеться с сыном. Блогер заявила, что ее экс-супруг сейчас очень занят, поэтому он не приезжает.

Ведущая также порадовала поклонников новостью о скором переезде в загородный дом. На строительство особняка потребовалось не так много времени. К тому же у Галич получилось довольно быстро закрыть ипотеку. В новый дом блогер вложила множество денежных средств. Она убеждена, что у ее сына должна быть лучшая детская комната. Галич не забыла и о своих родителях. Ведущая планирует купить отцу новую машину, а матери помочь с инвестициями.

Источник: peopletalk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / В Москве приземлился самолет с задержанным губернатором Фургалом

24.12 / Мнение: О технических моментах. 24.12.2020

17.10 / Мнение: Цинизм и блокбастеры

11.12 / Психолог рассказала о способе спастись от одиночества в Новый год

06.09 / Мнение: “Тролли”

06.04 / Мнение: Индийские маоисты наносят удар

01.03 / Мнение: О всевластии серых людишек

12.04 / Мнение: Линкор “Бисмарк”. Последний бой

25.03 / Медики нашли способ вылечить депрессию без таблеток

10.05 / Глава Минфина Чехии сообщила о планах взыскать с России 1 миллиард крон компенсации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика