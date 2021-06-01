Ида Галич о личной жизни: “У меня больше никогда не будет мужа”

Ведущая и блогер Ида Галич предположила, что в ее жизни больше никогда не будет мужа. Также призвала поклонников не измерять все в денежном эквиваленте.

Ходили слухи, что причиной расставания Иды Галич и Алана Басиева могли стать деньги. Все дело в том, что блогер зарабатывала больше своего супруга-бизнесмена. Галич спросила у фолловеров, почему они привыкли все измерять деньгами. Ее избранник может быть пожарным, детским врачом, спасающим жизни. Для Галич материальное положение возлюбленного не имеет никакого значения. Ей важно восхищаться мужчиной, а он может быть обычным программистом, который горит своей работой.

Поклонники также поинтересовались у Галич, дает ли она Алану Басиеву возможность видеться с сыном. Блогер заявила, что ее экс-супруг сейчас очень занят, поэтому он не приезжает.

Ведущая также порадовала поклонников новостью о скором переезде в загородный дом. На строительство особняка потребовалось не так много времени. К тому же у Галич получилось довольно быстро закрыть ипотеку. В новый дом блогер вложила множество денежных средств. Она убеждена, что у ее сына должна быть лучшая детская комната. Галич не забыла и о своих родителях. Ведущая планирует купить отцу новую машину, а матери помочь с инвестициями.

Источник: peopletalk.ru