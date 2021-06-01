 

Рада назначила двух представителей в конкурсную комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

01.06.2021, 14:14, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Согласно постановлению №5462, финансовый комитет рекомендовал назначить в состав комиссии представителя Всеукраинской общественной организации “Союз налоговых консультантов” Людмилу Рубаненко и члена Национальной ассоциации адвокатов Украины Галину Шевченко.

За этот документ проголосовали 242 нардепа (для принятия решения необходимо 226 голосов). 

Постановление №5494 предусматривало включение в состав конкурсной комиссии представителя общественной организации “Волонтерское движение “Спільна мета” Алексея Ушакова по представлению правового комитета. Это постановление поддержало лишь 192 депутата Рады.

Согласно закону о Бюро, всего в состав комиссии входят девять человек:

троих определяет Совет национальной безопасности и обороны,  
троих – Кабинет Министров Украины;
двух – Рада по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы системы налогообложения;
одного – Рада по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы организации и деятельности правоохранительных органов, оперативно-розыскной деятельности.
Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Бюро экономической безопасности Украины” 22 марта этого года. 

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции, говорили в Офисе президента Украины. 

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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