Каменских: Хочу реализоваться как мама. И не единожды

“Я однозначно хочу реализоваться как мама. И, может быть, не единожды”, – заявила артистка.

По словам Каменских, она “всю жизнь мечтала быть хорошей женой и хорошей мамой”.

“Правда, у меня нет еще деток. Но это их ждет – эта мама ненормальная и безбашенная”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Общих детей у пары нет. У Потапа есть сын Андрей (2008) от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой.

В последних интервью Каменских часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец.

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