 

Каменских: Хочу реализоваться как мама. И не единожды

01.06.2021, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я однозначно хочу реализоваться как мама. И, может быть, не единожды”, – заявила артистка.

По словам Каменских, она “всю жизнь мечтала быть хорошей женой и хорошей мамой”.

“Правда, у меня нет еще деток. Но это их ждет – эта мама ненормальная и безбашенная”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube
Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Общих детей у пары нет. У Потапа есть сын Андрей (2008) от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой.

В последних интервью Каменских часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / GWM увеличил продажи автомобилей в РФ на 41%

11.05 / “Очень похожа на маму”. Тина Кароль показала маму и брата

14.08 / Пушков отреагировал на призыв ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

24.02 / Из соцсети Clubhouse произошла масштабная утечка

26.01 / Массовые протесты против карантина в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

09.07 / Сообщение о смерти мэра Сеула опровергли

08.12 / В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

09.09 / В РФ изобрели непахнущие антибактериальные носки

04.11 / Der Spiegel – спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

01.02 / МИД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы РФ по Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика