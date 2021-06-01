Корж: Ради наших детей мы должны построить Украину, в которой хочется жить. Где во главе всего стоят права и свободы человека

1 июня отмечается Международный день защиты детей. И слово “защита” необходимо понимать буквально. Проблемы физического и психологического, в том числе сексуального, насилия над детьми стоят очень остро. Особенно не в самых благополучных условиях. А ведь на нашей планете насчитывается 2,2 млрд детей, из которых около 2 млрд живут в так называемых развивающихся странах. Такие данные приводит международная неправительственная организация Humanium, которая отслеживает нарушения прав детей во всем мире.

Еще одна большая проблема – использование детского труда.

Около 152 млн детей в мире (это почти каждый десятый) вынуждены работать, причем половина из них – в опасных условиях. “Какой бы ни была причина, детский труд усугубляет социальное неравенство и дискриминацию, лишает девочек и мальчиков детства”, – заявляют в детском фонде ООН.

И, конечно же, главная проблема – это вооруженные конфликты. На сегодня, по оценкам специалистов, свыше 400 млн детей во всем мире живут в странах, затронутых насильственными конфликтами. Многие из них при этом подвергаются принудительному переселению либо перемещению, остаются сиротами. К огромному сожалению, эта беда вместе с российской агрессией пришла и в Украину.

По данным мониторинговой миссии ООН, с начала военных действий на Донбассе погибли почти полторы сотни детей (147 несовершеннолетних по данным на 2020-й год), еще около 400 были ранены. А в целом, по оценкам ООН, конфликт затронул 500 тыс. украинских детей.

Это ужасно, и Украине вместе с нашими союзниками и партнерами необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации войны со стороны РФ и управляемых, финансируемых и наполняемых ею террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

А глобально, и это, на мой взгляд, важнее всего, – мы должны построить такую Украину, где наши с вами дети будут жить и развиваться в любви, достатке и безопасности. Где им будет доступно прекрасное будущее, для достижения которого нужно хорошо учиться и быть достойными людьми, а не просто родиться в семье олигарха или чиновника.

Где будет мирное небо над головой. Мирное – в полном смысле слова. Когда не летят бомбы и снаряды, а сошедшие с ума правители не захватывают иностранные гражданские самолеты с целью отправить в тюрьму и сломать борца с их преступной диктатурой. Молодого человека, чьи родители теперь сходят с ума, поскольку его жизнь висит на волоске. А ведь вина этого 26-летнего парня лишь в том, что его сайт координировал действия протестующих против узурпации власти нелегитимным квазипрезидентом. Он не поднимал вооруженного восстания, а просто помогал мирному протесту и доносил правду о зверствах белорусских силовиков.

Мы должны построить страну, где чтут демократические ценности, а во главе всего стоят права и свободы человека, где царит верховенство права, и уже никогда не будет права верхов подавлять и репрессировать, как это сегодня происходит при путинском режиме, который избивает и бросает за решетку тысячи российских студентов за попытку инакомыслия. И этот режим не перестает пытаться навязать нам свои уродливые правила.

Мы должны построить Украину, из которой молодежь не уезжает в поисках лучшей доли, потому что в такой Украине хочется жить!

Источник: Європейський шлях України / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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