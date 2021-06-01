 

Пострадавшие от взрыва в 2015 году нефтебазы в Василькове люди начали получать компенсации

01.06.2021, 14:14, Новости дня
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Юридическим сопровождением дела занимались адвокаты АО Greco, они ориентировались на западную концепцию, где институт class-actions (коллективных исков) очень развит, сообщили они изданию. Причем на Западе, по их словам, именно общественные организации чаще всего становятся инициаторами подобных процессов.

“Объединение пострадавших в общественную организацию и подача иска от такой организации является наиболее эффективным способом защиты прав большой однородной группы лиц. В противном случае каждый пострадавший должен подавать отдельный иск или присоединяться в качестве третьего лица к нашему иску, что создавало бы дополнительные трудности”, – объяснила адвокат АО Greco Елена Лоленко.

Иск в суд был подан летом 2018 года. Из-за апелляционных жалоб ответчиков дело пять раз находилось на рассмотрении  в апелляционном суде  и трижды – в Верховном Суде. 

“В итоге частью ответчиков было заключено мировое соглашение по принципу ex gratia (добровольная выплата без юридической ответственности. – “ГОРДОН”), и люди уже получили компенсации. Общая сумма компенсации составила около 22 миллионов гривен. Более 2000 человек получили примерно по 10 тысяч гривен. Конечно, можно было бы рассчитывать и на большее, но все могло затянуться еще на несколько лет без каких-либо гарантий победы, ведь суд есть суд. И васильковцы единогласно приняли решение, что мировое соглашение является более рациональным вариантом в этой ситуации”, – рассказал Олег Верник.

Контекст:

В 2015 году на нефтебазе компании “БРСМ-Нафта” в селе Крячки Васильковского района Киевской области произошел сильный пожар. Он начался 8 июня и продолжался более недели. В результате трагедии погибли шесть человек.

После пожара территория вокруг объекта была заражена бензопиреном и другими токсичными веществами, которые оказывали негативное воздействие на здоровье проживающих рядом людей, сообщали юристы.

Милиция задержала директора и главного инженера нефтебазы. По данным МВД, пожар возник во время нелегального смешивания нефтепродуктов и присадок, но сотрудники компании боялись, что их незаконную деятельность разоблачат, поэтому полтора часа не вызывали спасателей.

Глава Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин оценил убытки государства от пожара примерно в 50 млн грн.

Компанию “БРСМ-Нафта” связывали с экс-министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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