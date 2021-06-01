 

У экс-депутата Госдумы со счета пропали 182 млн долларов

01.06.2021, 14:00, Новости дня
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С банковского счета бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина исчезли 182 млн долларов, он обратился в правоохранительные органы Москвы по вопросу кражи, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию обратился житель Сергей Шашурин, 1957 года рождения, с заявлением о том, что в прошлом году у него был открыт валютный счет в ПАО «Сбербанк», на котором были размещены 182 млн долларов США. В банке ему сообщили, что такого счета не существует», – сказал источник РИА «Новости».

Шашурин утверждает, что счет был открыт в отделении Сбербанка на Волгоградском проспекте. По факту обращения мужчины в полицию начата проверка, добавил источник.

Напомни, в 2005 году Шашурин был приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана. Впоследствии Верховный суд отменил приговор, уголовное дело было прекращено. Также Шашурин был осужден к семи годам лишения свободы за мошенничество по обвинению в хищении денег и имущества, принадлежащих гражданам и юрлицам, на сумму более 37 млн рублей. В октябре 2005 года Верховный суд Татарстана снизил ему срок наказания до четырех лет.



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