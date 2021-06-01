Росатом выпустит «зеленые облигации» на 100 млрд рублей

Московская биржа в понедельник, 31 мая, зарегистрировала программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы «Росатом». Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов госкорпорации.

Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» 26 апреля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций – 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации. Организаторами размещения выпуска облигаций выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

На сегодняшний день АО «НоваВинд» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге РФ общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.

«Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии Росатома, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации – для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических «устойчивых» продуктовых направлений – решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов «устойчивого» и «зеленого» финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов», – отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.