 

Два подземных пешеходных перехода построили на Волоколамском шоссе

01.06.2021, 13:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подземные переходы позволяют перемещаться по городу максимально удобно. В таких местах автомобилистам не нужно останавливаться, чтобы пропустить пешехода. Но если на обычных дорогах еще можно организовать наземный переход, то на крупных магистралях это исключено.

Так, на Волоколамском шоссе построили два подземных пешеходных перехода. Первый расположен в районе дома 128, второй – дома 116. Длина этих переходов составляет 64,4 и 55 метров соответственно. Для удобства пешеходов установлены лифты. На строительство были потрачены средства из городского бюджета, выделенные на реконструкцию Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству строительства объектов улично-дорожной сети. По его словам, пешеходные переходы на Волоколамском шоссе часто проверяли специалисты Центра экспертиз. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

“Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства”, – рассказал Войстратенко.

До конца года в столице сделают капитальный ремонт 14 подземных пешеходных переходов. В них заменят покрытие стен, обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступенями, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в 2021-м в Москве планируется построить более 70 километров дорог, 18 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 пешеходных переходов.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о строительстве новых улиц и дорог в Новой Москве. В 2022 году в городском округе Троицк введут в эксплуатацию несколько объектов общей протяженностью около трех километров. Там появятся не только новые дороги, но и современные автобусные остановки, а также семь светофоров. Для пешеходов сделают тротуары.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Грузовик влетел в автобус с десятками пассажиров в Подмосковье: есть раненые

07.05 / Мнение: Украина — европейская окраина с имперскими амбициями

01.03 / На Сахалине арестовали самого богатого депутата

11.08 / Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

29.03 / В Geekbench впервые показали возможности доступного флагмана Realme GT Neo с 12 ГБ ОЗУ

24.05 / Студия Никиты Михалкова за бюджетные средства снимет фильм о создании вакцины «Спутник V»

14.04 / Скандалы: Броня крепка и танки наши быстры

23.03 / Мнение: Почему все меньше россиян считают себя европейцами?

22.08 / Как законы в ступе толкут

07.08 / Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика