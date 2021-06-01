 

Володин: Дума приняла 106 законов для поддержки детей

01.06.2021, 13:56, Разное
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Депутаты приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей-одиночек и детей-сирот, отметил спикер. Он напомнил, что две недели назад Дума установила ежемесячные пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, для неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, где растет ребенок в возрасте от восьми до 16 лет включительно.

«С 1 сентября родителям детей до 7 лет включительно законом гарантирована 100% оплата больничного по уходу за ребёнком», — написал председатель ГД.

Также он напомнил о расширении и продлении программы материнского капитала до 2026 года. Теперь семьи могут получить его за первенца. При появлении третьего ребенка граждане имеют право на компенсацию в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Кроме того, депутаты приняли закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов.

Вступили в силу инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей. У правоохранительных органов появилась возможность оперативно искать пропавшего ребенка по геолокации мобильного, установлена ответственность за принудительную высадку детей без взрослых из общественного транспорта, написал Володин.

«С праздником, с Днем защиты детей, и спасибо родителям, воспитателям, учителям — всем, кто заботится о наших детях, окружая их теплом и вниманием», — заключил спикер ГД.



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