Мнение: Россияне зачастят в Беларусь?

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Понятное дело, что «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этих странах». Зато со 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение с Великобританией. А с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией…

И еще одна авиановость – число авиарейсов между Россией и Беларусью по маршруту Москва — Минск увеличится до десяти раз в неделю.

Неужели маршрут Москва-Минск очень востребован? Неужели россияне сейчас ломтяся в Беларусь? Или сейчас в Минск зачастят россияне – ярые сторонники Лукашенко? Чтобы поддержать старика? Раз Путин поддерживает….

На снимке: Путин с Лукашенко во время морской прогулки в окресностях Сочи. Фотография отсюда

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