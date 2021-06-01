 

Самолёт Джо Байдена прилетит на встречу с Путиным через Белоруссию

01.06.2021, 13:40, Разное
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Белый дом и Европейский союз авиаперевозчиков согласовали маршрут, по которому президентский самолёт Джо Байдена прилетит на встречу с Владимиром Путиным в Женеве.

Самолёт пролетит над Северным Ледовитым океаном, а также над территорией Финляндии, Эстонии, Литвы, Белоруссии и Австрии.

Самолёт Джо Байдена прилетит на встречу с Путиным через БелоруссиюВ Белом доме пояснили, что не опасаются, что их самолёт будет принудительно посажен в одном из белорусских городов. Начальник службы протокола Байдена Карл Симпсон заверил европейских коллег, что на борту номер 1 не будет ни одного международного террориста. Президентский самолёт будет сопровождать группа истребителей и ядерный стратегический бомбардировщик, который во время пролёта над Белоруссией сделает крюк в направлении Минска.

Также Байден поддержал давление, которое оказывают европейские авиакомпании на белорусские власти в связи с инцидентом с Романом Протасевичем.

– Это очень правильно… Да… Они… Да, этот парень… Он ведь воевал за нашу свободу… За вашу и нашу свободу… Этот… Да, это очень важно для демократии. Я полечу в Женеву. Я уже был в Женеве в 1937 году. Это хороший город, мне очень нравится… [неразборчиво]… Никогда не думал, что президент Белоруссии живёт в Женеве. У него хороший вкус. А мне говорили, что он… Он… Надо бы спасти того парня, которого арестовала Тихановская. Мы требуем от белорусских властей немедленно освободить Джулиана Ассанжа, – сказал Байден.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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