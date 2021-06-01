 

Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости закрытого ужина Vogue

01.06.2021, 13:36, Разное
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В последний день мая журнал Vogue презентовал приложение Vogue Living. Оценить его, а также блюда и интерьер новой гастрономической точки на карте Москвы, GRACE Bistro, пришли Яна Рудковская, Надежда Оболенцева, Наталья Давыдова, Аркадий Новиков, Александр Раппопорт, Валентин и Марина Юдашкины, Виктория Шелягова, Борис и Ирина Зарьковы, Рената Пиотровски, Ян Яновский, Ольга Карпуть, Светлана Захарова, Александра Вертинская и другие.

Яна РудковскаяНадежда ОболенцеваНаталья ДавыдоваВалентин и Марина ЮдашкиныАркадий НовиковКсения Соловьева

Главный редактор Vogue Ксения Соловьева представила гостям вечеринки первое приложение и рассказала о содержании нового проекта. В этом выпуске команда журнала задалась вопросом “Что такое дом в стиле Vogue?”. На тему рассуждали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который рассказал о небоскребах и спальных районах, спорте на набережных, жизни в офисах; топ-модель Каролин Брах Нильсен и ее муж, шеф-повар Фредерик Билле Браге, обсудившие союз моды и гастрономии. Героиней обложки приложения стала топ-модель и молодая мама Эльза Хоск, которая вьет семейное гнездо под Лос-Анджелесом.

Снежанна ГеоргиеваВиктория ШеляговаБорис и Ирина ЗарьковыАлександра ВертинскаяРената ПиотровскиОльга КарпутьСветлана ЗахароваАлександр и Марина РаппопортСергей и Елена Лесс Ян Яновский



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