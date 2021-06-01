В какое воскресенье нельзя работать: опасные и сильные дни июня 2021

В конце каждого месяца многие люди, даже не очень верящие в предсказания звезд, просматривают гороскопы на месяц грядущий. Действительно, интересно, что уготовили нам небесные светила на следующий месяц, какие дни будут благоприятными, а в какие необходимо проявить осторожность и в делах, и в отношениях.

Астрологи рассказали, что готовит нам июнь 2021 года. Возможно, эта информация позволит вам избежать неприятностей, связанных с энергетическими неурядицами и изменениями в настроении звезд, планет и Луны, во всеоружии встретить дни, когда будет возможно физическое недомогание, и с оптимизмом ждать дней благоприятных, когда все будет складываться даже лучше, чем вы ожидаете.

Дни силы

Это наиболее благоприятные дни месяца, наполненные созидательной энергией. В такой период особенно важно мыслить быстро и эффективно. В дни силы продуктивность многих знаков буквально зашкаливает.

2 июня

В этот день Венера, являющаяся планетой трех стихий, Воздуха, Земли и Воды, переходит в знак Рака, относящегося к стихии Воды. Это событие уже само по себе является позитивным. Венера покровительствует любви, дружбе и семейному счастью, а Рак, находящийся в четвертом Доме гороскопа, тесно связан с семьей и взаимоотношениями. По этой причине 2 июня мы вступаем в благоприятный период для общения, совместных дел, начинаний, отдыха, знакомств с новыми людьми и встреч со старыми знакомыми. Посвятите этот день семье, отдохните вместе.

6 июня

Эта зеркальная дата — 06.06. Она располагает к занятию творчеством, обретению уверенности в себе. В этот день всем миром будет править шестерка. Это число-проводник, которое помогает превращаться в лучшую версию себя. В этот день многие простятся с невзгодами и забудут старые обиды, а Вселенная поможет преодолеть трудности.

Свою позитивную лепту в этот день внесет переход в знак Тельца убывающей Луны. Это прекрасно сочетается с энергией шестерки. Так что будьте готовы: нас ждет очень продуктивный и гармоничный день.

11 июня

Марс, относящийся к стихии Огня, переходит в знак Льва, где будет чувствовать себя вольготно, а потому начнет источать позитивную энергию. Во Льве Марс заблокирует основную часть негатива Меркурия, находящегося в ретроградном движении.

Этот день благоприятен для работы, смены курса, шопинга, заключения сделок. Старайтесь в этот день преуспеть, проявляйте напористость. Покажите окружающим и прежде всего себе, что невзгодам вас не сломить.

21 июня

День летнего солнцестояния станет одним из главных дней силы не только в следующем месяце, но и во всем 2021 году. Он будет одним из самых благоприятных, позитивных и ярких этим летом. Будьте активнее 21 числа во всех сферах либо в той, которая наиболее важна для вас.

Вы можете посвятить его личным отношениям или с головой погрузиться в работу. Кроме того, в этот день полезно делать уборку и избавляться от ненужных вещей.

23 июня

В этот день прекращается ретроградное движение Меркурия. Поэтому 23 июня ознаменует начало перехода к новому состоянию души. Все неприятности и скандалы покинут нас. Начнется период взаимопонимания, нормализуются информационные потоки, поэтому можно будет успешно заняться обучением, получением новых навыков.

В благоприятные дни посвящайте время и силы поиску своей второй половинки: вполне вероятна встреча с новой любовью или укрепление существующих отношений. Ну а теперь пришло время поговорить о днях, когда необходимо проявить максимальную осторожность.

Неблагоприятные дни: 10 июня

В этот день произойдет солнечное затмение, причем кольцеобразное. Это означает, что в солнечный диск Луна войдет полностью, при этом не произойдет снижения солнечной активности в связи с большим отдалением спутника от нашей планеты. Десятого июня день будет складываться непредсказуемо.

При кольцеобразных затмениях Солнца благоприятные на первый взгляд события могут обернуться провалом в любой момент и чреваты большими проблемами в будущем. В этот день надо быть предельно осторожными. Он пройдет под эгидой Близнецов. Первое солнечное затмение 2021 года затронет сферы дружбы, любви и общения.

Не заводите новых знакомств, стремитесь к взаимопониманию с друзьями, коллегами и родными. Это самый опасный день июня и один из самых опасных – всего лета.

20 июня

В этот день самая большая планета (Юпитер) развернется и начнет ретроградное движение, которое закончится лишь 18 октября. За это время планета сумеет нам изрядно подпортить нервы, но 20 июня стоит быть особенно осторожными. Вирусные мысли, со временем перерастающие в неуверенность и мощные страхи, появятся в головах людей. Гоните их прочь и действуйте, опирайтесь на факты.

24 июня

Полнолуние третий месяц подряд перерастает в суперлуние из-за максимального сближения Луны и Земли. Можно порадоваться лишь тому, что это последнее суперлуние нынешнего года. Луна снова окажется в Стрельце, поэтому вполне вероятно повторение событий прошлого полнолуния. И именно 24 июня проявятся негативные последствия решений, принятых в период прошлого затмения.

25 июня

В этот день Нептун развернется и станет ретроградным. В таком состоянии планета пробудет до 1 декабря, а 25 июня настанет коварный день, когда многих из нас одолеют неприятные мысли. Опасайтесь безразличия и агрессии со своей стороны. Старайтесь выполнять обещания, данные ранее, будьте внимательны на дорогах. Если потребуется, не бойтесь просить друзей о поддержке.

27 июня

Влияние стихии Огня Венера переносит плохо, поэтому переход в знак Льва 27 июня негативно скажется на энергетике людей, на их способности принимать правильные решения.

В этот день откажитесь от работы. К счастью, это воскресенье. Тех, кто будет вынужден работать или осознанно примет решение заменить отдых трудом, ждут неурядицы и разочарования.