 

Стало известно о спекуляциях со стороны партнеров NVIDIA

01.06.2021, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают источники, весьма востребованные на рынке видеокарты NVIDIA партнеры компании-производителя продают с огромными наценками. Иногда конечная стоимость для розничного покупателя вырастает втрое!

Как отмечают эксперты, на рекомендованную цену производителя розничные продавцы смотрят сейчас всего лишь как на отправную точку, к которой нужно добавить небольшой процент комиссии, как это обычно происходит в нормальных условиях, а умножить предложенное число в 2 или 3 раза.

Особенно велики спекуляции на индийском рынке, говорят аналитики. Впрочем, условия торговли через Интернет позволяют торговцам, используя высокий спрос на видеокарты, повышать цены на них без всяких ограничений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

19.09 / Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

24.07 / Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Петербурге

23.07 / Программа кешбэка за туры охватит до 2 миллионов путешествий по России

27.09 / «Невообразимо, но возможно» – в ВОЗ предположили, что коронавирус способен унести до 2 млн жизней

28.06 / Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию

31.10 / Independent – Трамп обвинил союзников в том, что они относятся к Штатам хуже врагов

03.07 / Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП – адвокат

06.12 / В Польше генпрокурор просит Конституционный суд запретить Компартию

29.06 / “А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню”. Лукашенко заявил, что три месяца “с ума сходил” из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика