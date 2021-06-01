Стало известно о спекуляциях со стороны партнеров NVIDIA

Как сообщают источники, весьма востребованные на рынке видеокарты NVIDIA партнеры компании-производителя продают с огромными наценками. Иногда конечная стоимость для розничного покупателя вырастает втрое!

Как отмечают эксперты, на рекомендованную цену производителя розничные продавцы смотрят сейчас всего лишь как на отправную точку, к которой нужно добавить небольшой процент комиссии, как это обычно происходит в нормальных условиях, а умножить предложенное число в 2 или 3 раза.

Особенно велики спекуляции на индийском рынке, говорят аналитики. Впрочем, условия торговли через Интернет позволяют торговцам, используя высокий спрос на видеокарты, повышать цены на них без всяких ограничений.