 

В компании Apple отмечают резкое падение доходов от рекламы

01.06.2021, 13:24, Новости дня
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Новая политика конфиденциальности, которую «Яблочная» компания начала внедрять с выходом очередной версии фирменной операционной системы iOS 14.5, негативно повлияла на рекламные бюджеты.

Дело в том, что внедрена функция, запрещающая отслеживать действия пользователей в Интернете. В результате рекламодатели остались без главного инструмента, при помощи которого осуществлялось таргетирования.

Следствием этого стало снижение рекламных тарифов в среднем на 11%, а в Великобритании, например, сразу на 36%. Эксперты ожидают потери миллиардов долларов в глобальном масштабе. Кстати, более 79% интернет-пользователей намерены так или иначе ограничивать доступ третьим лицам к их персональной информации.



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