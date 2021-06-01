В компании Apple отмечают резкое падение доходов от рекламы

Новая политика конфиденциальности, которую «Яблочная» компания начала внедрять с выходом очередной версии фирменной операционной системы iOS 14.5, негативно повлияла на рекламные бюджеты.

Дело в том, что внедрена функция, запрещающая отслеживать действия пользователей в Интернете. В результате рекламодатели остались без главного инструмента, при помощи которого осуществлялось таргетирования.

Следствием этого стало снижение рекламных тарифов в среднем на 11%, а в Великобритании, например, сразу на 36%. Эксперты ожидают потери миллиардов долларов в глобальном масштабе. Кстати, более 79% интернет-пользователей намерены так или иначе ограничивать доступ третьим лицам к их персональной информации.