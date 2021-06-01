Китай объявил о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3



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Лабораторные исследования показали, что он заболел разновидностью птичьего гриппа, которая ранее никогда не передавалась людям, сообщил Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения (NHC). Эпидемиологам пока не удалось выяснить, при каких обстоятельствах произошло инфицирование.

Состояние пациента стабильно, сейчас он готовится к выписке. Никто из его близких не заразился. В NHC отметили, что H10N3 относится к одному из наименее опасных штаммов у домашней птицы, и риск массового заражения у людей очень низкий.

Отметим, что это уже второе в этом году сообщение о заражении человека вирусами птичьего гриппа, которые считались безопасными для людей. 20 февраля о семи случаях инфицирования штаммом H5N8 объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заражение произошло на птицеферме на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции.

«До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В РФ лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — сообщала Попова.

Все семеро пациентов переносили инфекцию легко и вскоре выздоровели, случаев передачи H5N8 от человека к человеку не выявлено.