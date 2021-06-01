 

Анастасия Решетова собирается переехать из квартиры Тимати

01.06.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модель и ведущая Анастасия Решетова рассказала, что в скором времени съедет с элитной квартиры, которую ей оставил рэпер Тимати. Звездная мать вместе с сыном Ратмиром готовится переселиться в собственное жилье, где сейчас идет ремонт.
Осенью прошлого года Тимати и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений. Через некоторое время после разрыва стало известно, что Тимур Юнусов стал главным героем шоу «Холостяк». Тимати съехал в другие апартаменты, а Решетова вместе с сыном Ратмиром осталась жить в его квартире. Ходили слухи, что артист подарил недвижимость бывшей невесте.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram подписчики спросили у модели, не хочет ли она из апартаментов убрать огромных кукол, стоящих у лестницы. Оказалось, что Решетова и сама иногда покупала их. Также она призналась, что в элитных апартаментах проживала временно. Скоро вместе с сыном ведущая переедет в собственное жилье.

Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova
Сам же Тимати в последнее время стал одним из самых обсуждаемых артистов. За его личной жизнью внимательно следили поклонники во время шоу «Холостяк». На минувших выходных в эфир вышла финальная серия проекта. Тимур Юнусов из двух девушек выбрал Екатерину Сафарову, именно ей он подарил дорогостоящее кольцо. В недавней публикации артист заявил, что ему повезло с избранницей. В связи с этим поклонники сделали вывод, что пара продолжает строить отношения после шоу.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Мнение: Ученые заявили о сексизме в российской науке

18.01 / Мнение: Как разворовали деньги белорусской оппозиции

17.02 / Елена Степаненко испугала поклонников своим похудением

27.01 / Политик Царев о причинах падения рейтинга Зеленского: Стал клоном Порошенко

28.12 / Мнение: О чисто русской неблагодарности

06.07 / В Гидрометцентре прогнозируют резкое похолодание в Москве

11.08 / Виселицы в центре Бейрута

09.01 / “Прийти в форму после праздников”: Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками рецептом диетического лакомства

18.04 / Мнение: Операция “Тишина” и Сашин кошелек

06.12 / Мнение: Вакцинация от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика