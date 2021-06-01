Анастасия Решетова собирается переехать из квартиры Тимати

Модель и ведущая Анастасия Решетова рассказала, что в скором времени съедет с элитной квартиры, которую ей оставил рэпер Тимати. Звездная мать вместе с сыном Ратмиром готовится переселиться в собственное жилье, где сейчас идет ремонт.

Осенью прошлого года Тимати и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений. Через некоторое время после разрыва стало известно, что Тимур Юнусов стал главным героем шоу «Холостяк». Тимати съехал в другие апартаменты, а Решетова вместе с сыном Ратмиром осталась жить в его квартире. Ходили слухи, что артист подарил недвижимость бывшей невесте.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram подписчики спросили у модели, не хочет ли она из апартаментов убрать огромных кукол, стоящих у лестницы. Оказалось, что Решетова и сама иногда покупала их. Также она призналась, что в элитных апартаментах проживала временно. Скоро вместе с сыном ведущая переедет в собственное жилье.



Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova

Сам же Тимати в последнее время стал одним из самых обсуждаемых артистов. За его личной жизнью внимательно следили поклонники во время шоу «Холостяк». На минувших выходных в эфир вышла финальная серия проекта. Тимур Юнусов из двух девушек выбрал Екатерину Сафарову, именно ей он подарил дорогостоящее кольцо. В недавней публикации артист заявил, что ему повезло с избранницей. В связи с этим поклонники сделали вывод, что пара продолжает строить отношения после шоу.

Источник: www.instagram.com