СБУ разоблачила 100 сторонников “восстановления СССР”, которые хотели создать фейковые “народные советы” в Днепропетровской области

По данным спецслужбы, злоумышленники являются сторонниками “восстановления СССР” и хотели посягнуть на конституционный строй Украины.

“Местная жительница с “опытом работы” в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это – при координации российской общественной организации “Верховный совет СССР”, – заявили в СБУ.

По информации спецслужбы, так называемая “председатель Верховного совета УССР” раздавала участникам группы “справки о гражданстве СССР”. Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании “силового блока” фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского “Международного союза советских офицеров”.

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых “народных советов”, компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых справок о гражданстве СССР, списки участников группы, а также переписку с кураторами из РФ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

—