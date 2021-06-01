 

“Шикарная амазоночка”, “До Шакиры очень далеко”. Актриса студии “Квартал 95” примерила образ колумбийской певицы

01.06.2021, 13:18, Новости дня
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“Ура! Очень впечатлена результатами работы с прекрасными профи в рамках проекта оммаж. Вашему вниманию Шакира в исполнении Сопонару!” – написала она.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“До Шакиры тебе очень далеко”, – заявил подписчик yura_n_17.

“Шикарная наша амазоночка”, – написала taniushadikhtiar.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского Квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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