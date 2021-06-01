“Какая нежность”. Павлик записал “Татову колискову”. Видео

29 мая в эфире канала “1+1” Павлик рассказал, что колыбельная является его подарком сыну, который должен родиться в этом месяце.

“Какая нежность”, – отреагировали на трек слушатели.

ВИДЕОВидео: Віктор Павлік / YouTube

Контекст:

В мае 2020 года Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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