 

“Какая нежность”. Павлик записал “Татову колискову”. Видео

01.06.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

29 мая в эфире канала “1+1” Павлик рассказал, что колыбельная является его подарком сыну, который должен родиться в этом месяце.

“Какая нежность”, – отреагировали на трек слушатели.

ВИДЕОВидео: Віктор Павлік / YouTube
Контекст:

В мае 2020 года Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

30.09 / В Луганской области зафиксировали 85 пожаров – глава ОГА

16.05 / Росавтодор пообещал улучшить транспортную коммуникацию с Крымом

05.08 / В минздраве Израиля выступают против разрешения хасидам прибывать в Умань на Рош а-Шана

05.07 / Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали

27.06 / Сотрудников комиссий с положительным тестом на COVID-19 на Ставрополье отправили на самоизоляцию

19.02 / Учивших россиян врать при прошении об убежище юристов задержали в США

18.08 / Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

12.05 / Суд Амстердама назвал дату объявления решения по делу скифского золота

03.10 / Разведка Карабаха оценила потери Азербайджана в 3 тыс. убитых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика