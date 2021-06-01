 

Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

01.06.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За постановление проголосовали 308 нардепов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Ни одного голоса не дала за постановление лишь “Оппозиционная платформа – За жизнь”. 

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

В пояснительной записке к постановлению сказано, что с начала российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы от 167 до более 500 несовершеннолетних.

Цель постановления – почтить память жертв агрессии на государственном уровне. 

Документ утверждает 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Его будут отмечать ежегодно, уточнила в Telegram пресс-служба Верховной Рады. Дату выбрали именно эту, так как 4 июня, согласно решению Генассамблеи ООН, отмечают Международный день детей – невинных жертв агрессии. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Ошибочно нашедшему алкоголь в крови ребенка эксперту вынесен приговор

02.05 / Саакашвили оспорил свои приговоры в ЕСПЧ

20.03 / Госдеп: Хотим сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными

07.11 / В РФ за сутки выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса

27.10 / В РФ заявили, что на 11 лет опередили американцев с открытием воды на Луне

09.03 / «Масочный скандал» нанёс удар по авторитету немецкой политики и демократии

05.01 / Отказался надеть маску. В Канаде в новогоднюю ночь таксист отвез пассажира прямо в полицию

16.08 / В Минске на акцию против Лукашенко вышли сотни тысяч человек. Видео

17.05 / Турция обогнала Италию по импорту газа из России

25.09 / РСЗО «Торнадо-Г» выпустили 500 ракет за 20 секунд на учениях «Кавказ-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика