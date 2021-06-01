Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины

За постановление проголосовали 308 нардепов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Ни одного голоса не дала за постановление лишь “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

В пояснительной записке к постановлению сказано, что с начала российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы от 167 до более 500 несовершеннолетних.

Цель постановления – почтить память жертв агрессии на государственном уровне.

Документ утверждает 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Его будут отмечать ежегодно, уточнила в Telegram пресс-служба Верховной Рады. Дату выбрали именно эту, так как 4 июня, согласно решению Генассамблеи ООН, отмечают Международный день детей – невинных жертв агрессии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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