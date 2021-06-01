 

Зеленский назвал себя доказательством того, что в Украине нет антисемитизма

01.06.2021, 13:18, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса, сталкивался ли Зеленский как еврей с проявлениями антисемитизма в своей стране.

“Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это тот факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ”, – сказал президент.

Он отметил, что антисемитизм имел место в Советском Союзе.

“Я знаю истории о моих родственниках, моего отца – люди боялись этого, да, это было. Но в современной, независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет. Иногда случаются провокации, но так бывает везде”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

В январе 2020 года Зеленский в интервью The Times of Israel заявил: “У меня еврейская кровь. И я президент”.

В июне Зеленский говорил, что в стране “очень низкий уровень антисемитизма”. О “подъеме антисемитизма” в Украине заявлял посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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