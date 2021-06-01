 

Radio France – «как в анекдоте про бельгийцев» — брюссельский адвокат обнаружил в тексте закона рецепт запечённой спаржи

01.06.2021, 13:08, Новости дня
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Бельгийский адвокат случайно обнаружил в недавно обновлённом королевском указе о цене на лекарства рецепт запечённой с сыром спаржи, пишет Radio France. Как отмечает радиостанция, к счастью, ошибка обнаружилась до официальной публикации документа в правительственной газете и была устранена. Ведь после публикации удалить рецепт из документа было бы невозможно.


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Бельгийцы — традиционные герои французских анекдотов — снова «нанесли удар», рассказывает Radio France. Недавно адвокат, перечитывая обновлённый королевский указ о цене на лекарства, ожидающий публикации в правительственной газете Le Moniteur belge, обнаружил посреди серьёзного текста скопированный с кулинарного сайта подробный рецепт запечённой с сыром спаржи.

Как отмечает радиостанция, ошибки в законах иногда встречаются, но кулинарный рецепт посреди текста — беспрецедентный случай. Видимо, человек, ответственный за редактирование закона, планировал приготовить на ужин спаржу и запутался.

По словам журналистов, юристов эта история развеселила. «Я знаю людей, которые говорят, что Le Moniteur belge бесполезен. Неправда. Там вы найдёте всё: законы, решения, а теперь и кулинарные рецепты», — иронизируют некоторые из них. Другие, тем временем, беспокоятся: если столь грубые ошибки в текстах законов легко увидеть, то менее значительные могут остаться незамеченными.

Как передаёт сайт радиостанции, ошибка была исправлена и больше не фигурирует в документе. К счастью для всех, закон не успели опубликовать официально, ведь после этого его нельзя исправлять, отмечает Radio France. Пришлось бы опубликовать сообщение об ошибке, но рецепт в тексте остался бы, поясняют журналисты.

 



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