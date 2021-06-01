TF1 – эстонцы усердно участвуют в учениях НАТО, но надеются, что до реальной войны не дойдёт

В рамках масштабных учений НАТО в Эстонии французские войска в тесном сотрудничестве с эстонскими военными отрабатывают тактики для ведения конфликта высокой интенсивности с равнозначным противником в 120 км от границы с Россией. Жители этой небольшой прибалтийской страны опасаются российской агрессии и чувствуют себя спокойнее под защитой альянса, передаёт TF1.

СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР, командир группы, Чадский маршевый полк: Итак, идём на штурм: «Альфа» направо, «Браво» налево.

По приказанию сержанта Александра…

СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР: Пошли, не теряем контакт!

…в этом эстонском лесу с грязью под ногами его группа продвигается как можно быстрее.

Необходимо застать врага врасплох…

СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР: Вперёд, вперёд! Пошли, право, право!

…вытеснить его…

СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР: Направо! Налево! Налево!

…в этом лабиринте окопов, достойных Первой мировой войны.

СЕРЖАНТ АЛЕКСАНДР: Моя миссия — укрепиться в окопе, а наш взвод проводит зачистку, чтобы ликвидировать любое присутствие противника в окопах.

Как часто бывает, врага играют другие военные, но этот вид учений мало похож на классический.

СЕРЖАНТ МАКСАНС, командир группы: В таких траншеях, как эти, мы не знаем, кто может выскочить из каждого угла траншеи, что добавляет стресса…

Обычно они атакуют намного более легковооружённого противника — например, в операции «Бархан». Однако здесь армия готовится к так называемому конфликту высокой интенсивности.

СЕРЖАНТ: Это головной отряд, который все прикрывают, хорошо?

Другими словами, противостоять потенциально равнозначному противнику.

ЛЕЙТЕНАНТ ШАРЛЬ, командир взвода: Мы отрабатываем необходимость двух сторон, чтобы пехота отступала, оказывала сопротивление артиллерии и авиации.

Официально врага никак не называют, но место для проведения этих учений НАТО выбрано неспроста.

ЭСТЕР ЛЁФЕБ, корреспондент TF1: Здесь мы находимся вблизи РФ — всего 120 км от границы. Эти учения являются настоящей демонстрацией силы, в которой задействовано восемь государств и по меньшей мере 7 тысяч военнослужащих.

Со стороны французов участвует 300 солдат и танки сухопутных войск — девять «леклерков». Впервые их так много в Эстонии, в настолько отличающейся от Франции среде.

СТАРШИНА КЕВИН, командир звена танков «леклерк»: Здесь такой густой лес, даже для танка «леклерк». Даже если он отличный зверь, у него, тем не менее, есть свои пределы. Мы вынуждены продумывать другую тактику.

Французские, британские и главным образом американские союзники объединились по запросу эстонской армии. Её потенциал в этом маленьком государстве, которое едва насчитывает миллион жителей, естественным образом ограничен.

АЛЛАН, эстонский военнослужащий: Очень радостно видеть этих людей с такой огневой мощью. Чувствуешь себя немного спокойнее.

Эстонцы спокойны, хотя все думают о российской угрозе — например, 21-летний Ян.

ЯН, эстонский военнослужащий: Я надеюсь, что мне не придётся участвовать в настоящей войне.

Однако он тренируется со всей серьёзностью.

ЯН: Я и мой друг, мы ещё «живы», так что мы будем бороться до конца.

Эти масштабные операции проводятся регулярно. С 2008 года НАТО обеспечивает постоянную защиту Эстонии и двум другим балтийским странам, которые окружены Россией.

ЭСТОНЕЦ: Хочешь мира — готовься к войне. Мы видели, как РФ ведёт себя в других местах, и кто знает?

Необходимо отметить, что Эстония на протяжении десятилетий страдала под советским гнётом, и раны ещё не зажили.

ЭСТОНКА: В моей семье бабушку и её пятеро детей депортировали в Сибирь в начале последней оккупации. Так что, я думаю, этого хватит.

После шести недель международных учений французская армия останется в Эстонии на год в рамках договора НАТО.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.