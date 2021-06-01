Deutschlandfunk – только Путин может повлиять на Лукашенко, поэтому ЕС нужен диалог с Россией

Россия предоставит Белоруссии кредит на крупную сумму, однако это ещё не означает, что президенты обеих стран — лучшие друзья, пишет корреспондент Deutschlandfunk Флориан Келлерманн. По его мнению, ключевой фигурой является Владимир Путин: без него у Александра Лукашенко нет шансов удержаться у власти, и только он может на что-то повлиять. Поэтому ЕС нужно вести диалог с Россией и усиливать давление на Белоруссию при помощи санкций.



Reuters

На встрече в Сочи Владимир Путин пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко помощь в виде крупного кредита. Без Путина у Лукашенко не было бы никаких шансов удержать власть, считает корреспондент Deutschlandfunk Флориан Келлерманн. Кроме того, по его мнению, глава Кремля — единственный, кто может повлиять на Лукашенко.

По замечанию немецкого журналиста, точно не известно даже, сколько часов за последние несколько дней Владимир Путин и Александр Лукашенко провели вместе за разговорами. Судя по фотографиям, белорусский президент задержался в Сочи не менее, чем на три дня.

Так же мало, по уверениям корреспондента издания, известно и о содержании разговоров двух государственных лидеров. Единственное, что было объявлено во всеуслышание, с его точки зрения, «внушает очень осторожный оптимизм». Белоруссия получит от РФ кредит в $500 млн, а белорусские авиалинии откроют сообщение с большим числом российских городов. Однако, несмотря на то, что по фотографиям обоих президентов на борту яхты может сложиться впечатление, что они прекрасно ладят, на самом деле всё не совсем так, считает Флориан Келлерманн.

Дело в том, что кредита на означенную сумму лидеру Белоруссии хватит не более, чем на пару месяцев — в особенности если ЕС действительно введёт санкции против крупных государственных предприятий. Высказывание генерального директора белорусской авиакомпании «Белавиа» также нельзя считать однозначным, потому что её самолёты по-прежнему не будут летать в Крым. Для этого Белоруссия сначала должна признать полуостров частью России. «То есть, эти двое не смогли договориться даже до такой уступки со стороны Лукашенко», — отмечает корреспондент Deutschlandfunk.

Почему это скорее хорошая новость? Потому что многое указывает на то, что Путин ещё медлит и не торопится полностью идти на поводу у «диктатора в соседней стране», и что он ещё может стать частью решения «проблемы Лукашенко», поясняет Deutschlandfunk.

Похоже, Путин оставляет себе время для принятия решения, по меньшей мере, до 16 июня, на которое у него намечена встреча с американским президентом Джо Байденом. Последний заявил, что хочет побеседовать с российским коллегой по поводу Белоруссии в Женеве. При этом Путин может использовать в качестве инструмента на этих переговорах либо поддержку Лукашенко, либо отказ от неё.

«Путин является ключевой фигурой. Без него у Лукашенко нет шанса удержаться у власти, — подчёркивает корреспондент Deutschlandfunk. — И Путин — единственный, кто может тут на что-то повлиять». От Запада Лукашенко давно изолировал сам себя. Это произошло непосредственно после президентских выборов в прошлом августе. Сотни тысяч людей тогда вышли на протесты против белорусского властителя.

Как пишет издание, Лукашенко сам велел сфальсифицировать результаты выборов, однако он по-прежнему считает, что за протестами стояли западные спецслужбы. «Вероятно, он слишком влюблён в своё представление о кротких и бесконечно терпеливых белорусах», — предполагает автор статьи.

Таким образом, для ЕС остаются два пути, которым необходимо следовать одновременно — это диалог с Россией и повышение давления на Лукашенко. Однако последнее нужно осуществлять при помощи санкций, которые действительно ударяют в первую очередь по нему, настаивает Флориан Келлерманн.

Тот факт, что все страны ЕС закрыли свои аэропорты для авиакомпании «Белавиа», должен был скорее порадовать белорусского лидера, считает автор статьи. Потому что от этого пострадали в первую очередь ориентированные на Запад белорусы, которым теперь придётся заплатить намного больше за то, чтобы покинуть страну. Путь на Запад по суше Лукашенко фактически перекрыл для них в прошлом декабре, якобы из-за коронавируса, напоминает корреспондент Deutschlandfunk.