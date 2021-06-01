 

В Кремле пообещали не «стерилизовать» повестку перед встречей Путина и Байдена

01.06.2021, 13:02, Новости дня
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Подготовка к саммиту президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка к саммиту продолжается, естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед саммитом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, при подготовке к встрече лидеров Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона, включая все события и заявления, передает ТАСС. 

«Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого и анализируются и все события, которые предшествуют саммиту, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия. Изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки», – сказал Песков. 

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. 

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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