 

Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным

01.06.2021, 13:02, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.

По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – отметил Лукашенко.

Напомним, на переговорах в Сочи президенты РФ и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.



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