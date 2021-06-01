 

Вступил в силу приговор осужденному условно за растрату денег «Роснефти» Ишаеву

01.06.2021, 13:02, Новости дня
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Мосгорсуд прекратил апелляционное производство по жалобе защиты бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». Приговор вступил в силу, сообщила пресс-службв суда.

«Московский городской суд прекратил апелляционное производство по уголовному делу в отношении Ишаева В. И. и Кондратова Г. А. в связи с тем, что адвокаты осужденного Ишаева отозвали апелляционные жалобы на обвинительный приговор Замоскворецкого суда от 17 февраля 2021 года. Решение нижестоящего суда вступило в законную силу», – сообщил источник ТАСС.

В жалобе адвокаты экс-губернатора просили его оправдать. Защита другого фигуранта дела – экс-директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова – заявляла ранее, что не станет обжаловать судебный акт.

Замоскворецкий суд Москвы признал Ишаева виновным в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс» об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс».

Напомним, 17 февраля суд приговорил Ишаева к пяти годам лишения свободы условно. 



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