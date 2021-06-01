 

Дума приняла поправки “ЕР” о бесплатной газификации

01.06.2021, 12:58, Разное
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Глава государства в ходе послания Федеральному собранию поддержал инициативу “Единой России” о бесплатном доведении газа до границ земельных участков в населенных пунктах. Среди авторов поправок – секретарь генсовета “ЕР” Андрей Турчак, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и другие законодатели.

“Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему”, – пояснил Володин.

Теперь от трубы до границы домовладения газ подведут за счет государства, отметил спикер. Уже на территории своего участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.

Законопроект позволит подключиться к газу огромному количеству людей – не только тем, кто проживает на селе, отметил Володин. Спикер ГД уверен, что печное отопление уйдет в прошлое, а жизнь людей станет комфортнее.

Программа газификации будет выполнена в два этапа. Первый пройдет до 2023 года, второй – до 2030 года. Законопроект предполагает создание единого оператора газификации. Им станет “Газпром” и его дочерние предприятия.

С предложением сделать процесс подключения домохозяйств к газу максимально простым, удобным и бесплатным “Единая Россия” обратилась к президенту России Владимиру Путину в апреле. Глава государства одобрил инициативу и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение жителей к газу вне зависимости от площади жилища.



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