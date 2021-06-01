 

В “Единой России” предложили ввести новые “детские” льготы

01.06.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Необходимо поэтапно снижать нагрузку на многодетные семьи, отметил председатель “ЕР” Дмитрий Медведев. Он призвал к определению единого статуса многодетной семьи на всей территории России.

Также партийцы предлагают давать таким семьям возможность получить компенсацию вместо участка. Глава Калининградской облдумы Марина Оргеева напомнила, что не вся предоставляемая им земля обеспечена инфраструктурой.

Кроме того, она предложила предоставлять “Подарок новорожденного” во всех регионах вне зависимости от материального положения семьи. В набор входят вещи первой необходимости.

Член всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько обратила внимание на проблему с взысканием алиментов. Зачастую женщины не могут получить положенную сумму, потому что выплаты зависят от доходов должника.

«Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована, как обязательная выплата на содержание детей”, – сказала она.

Звучали инициативы по развитию программы материнского капитала. Победитель предварительного голосования «Единой России» из Мордовии Наталья Москвитина предложила включить в список возможных трат текущие потребности – ремонт квартиры, покупка автомобиля, газового оборудования.

Также партийцы предложили предоставлять право на бесплатный проезд в электричках детям от пяти до семи лет, обязательно оборудовать такси бесплатными детскими автокреслами. Высказывалась инициатива приоритетно зачислять в школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации.

Прозвучавшие предложения единороссы проработают вместе с правительством. Инициативы войдут в предвыборную программу «ЕР».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Мнение: Маска безумия

13.08 / В гостях у принца Гарри и Меган Маркл: все об особняке пары в Санта-Барбаре

23.04 / Данила Козловский прилетел к дочери после объявления о разрыве с Ольгой Зуевой

18.09 / Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию

24.02 / Мнение: ФСБ изолировала Путина?

01.02 / Реформатор и разрушитель: к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина

01.01 / Меркель и Навальный записали совместное поздравление с Новым годом

03.12 / “На папу не сердись”: Владимир Путин публично поздравил 13-летнюю девочку с днем рождения

27.01 / Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм “Вокзал на двоих”

02.04 / “Танцующий миллионер” Джанлука Вакки показал подросшую дочь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика